Alghero, tra spiagge e città c'è Cinema delle terre del mare

Cinema, incontri e contaminazioni con teatro-danza, libri e musica. Dal 22 al 31 luglio torna ad Alghero "Cinema delle terre del mare", festival dedicato dalla Società Umanitaria al rapporto tra settima arte e mare. Film italiani e proiezioni internazionali tra Lo Quarter, Mirador Giuni Russo e spiaggia di Maria Pia, da "After Love" di Aleem Khan a "My Mexican Bretzel" di Nuria Giménez Lorang, da "In the mood for love" di Wong-Kar Wai a "L'agnello" di Mario Piredda.

La pre-serata sarà dedicata ai "Tuffi", un'idea di Alessandra Sento, direttrice della Società Umanitaria di Alghero, per valorizzare la memoria cinematografica audiovisiva con immagini dell'archivio della Cineteca Sarda dedicate al cinema privato e di famiglia girato in Sardegna tra gli anni '40 e '80. Il regista Marco Antonio Pani ha realizzato un montaggio tra storie, confessioni e confidenze di quanti ad Alghero sono nati o hanno scelto di vivere. Videodanza, musica e teatro arricchiscono il cartellone.

Il 29 luglio in spiaggia ci sarà "Mare Matrice", con musiche dal vivo di Manuel Attanasio e la regia di Alessandra Mura. Il 31 luglio al Mirador Giuni Russo la compagnia Senza Confini di Pelle e Società Umanitaria presentano "Out", di e con Dario La Stella e Valentina Solinas. Il 22 luglio a Lo Quarter si apre col concerto di Ilaria Pilar Patassini 4et e Daniele Di Bonaventura.

Spazio anche alla letteratura in collaborazione col festival "Dall'altra parte del mare": Nicola Muscas presenta "Isla bonita. Amori, bugie e colpi di tacco", edito da 66thand2nd. Tornano anche gli itinerari cineturistici, due percorsi nei luoghi della città attraversati dal grande cinema dell'epoca d'oro, gli anni '60 e '70, col Meeting che fece di Alghero una capitale europea del cinema internazionale.