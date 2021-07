Vaccini: Ats Sardegna a lavoro per recuperare 111mila over60

Sono 19.975 le somministrazioni di vaccino effettuate in Sardegna nelle ultime 24 ore. Dopo la conferma dell'arrivo di scorte aggiuntive di Moderna e l'annuncio del commissario Francesco Figliuolo che non ci saranno tagli nelle forniture, la campagna vaccinale prosegue a tappe forzate per cercare di centrare l'obiettivo di immunizzare l'80% dei sardi entro la fine di agosto. Attualmente il 55,72% dei residenti ha già ottenuto la prima dose, mentre il 30,11% ha fatto anche i richiami.

Ora però l'Ats sta lavorando ad un programma dedicato agli over 60 - che al netto di quelli con patologie dovrebbero essere vaccinati con Astrazeneca - per cercare di vaccinare i circa 111mila ultrasessantenni che ancora non hanno ricevuto nemmeno una somministrazione. Nell'Isola sono attualmente 1.399.551 le somministrazioni effettuate ma mancano all'appello, secondo il report del Governo, oltre 17mila over 80, non ancora raggiunti dalla campagna, oltre 32mila nella fascia d'età 70-79 e circa 62mila in quella 60-69 anni.