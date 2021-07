Referendum: Lega Sardegna allestisce 62 gazebo nel weekend

Lega Sardegna avvia la campagna referendaria sulla giustizia con sessantadue gazebo allestiti da questo weekend in tutti i territori dell'Isola. "Una campagna voluta da Matteo Salvini per una giustizia giusta e libera finalmente dalle ingerenze della politica e dalle trame del Palamara (ex presidente dell'Anm) di turno - dice il coordinatore regionale e deputato Eugenio Zoffili - ringrazio ringrazio i tantissimi volontari che hanno reso possibile la nostra presenza capillare sul territorio, oltre agli amministratori locali, parlamentari, sindaci, consiglieri comunali e regionali che garantiranno l'autenticazione delle firme con cui restituiremo la parola al popolo". Per la responsabile della campagna in Sardegna, Lidia Palma, "quando si lavora per far tornare la sovranità al popolo la nostra grinta e il nostro sorriso non mancano mai". Nel fine settimana Zoffili sarà sabato alle 18 a Budoni e alle 21 a Torregrande. Il giorno dopo alle 10 a Carbonia, alle 12 a Capoterra e alle 16 a Burcei.