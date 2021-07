In casa quasi un chilo di droga, arrestato un 31enne

In casa nascondeva poco meno di un chilo di droga. In manette per detenzione e spaccio è finito un 31enne di Capoterra, sequestrati 740 grammi di marijuana e 95 di hascisc.

Il blitz è scattato questa mattina. I carabinieri nei giorni scorsi avevano controllato il 31enne e perquisendolo avevano recuperato materiale per confezionare le dosi. Hanno quindi perlustrato la sua abitazione, una dependance di un villino in cui vivono pure i genitori. Dentro casa hanno trovato due sacchetti sottovuoto con dentro la droga. L'uomo si trova adesso ai domiciliari in attesa del processo.