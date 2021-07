Donna scomparsa nell'Oristanese, "è stata vista l'8 maggio"

Si apre uno spiraglio sulla scomparsa di Marina Castangia, la parrucchiera 60enne originaria di Cabras ma residente a Mogorella, nell'Oristanese, sparita nel nulla i primi giorni di maggio. Dopo il colpo di scena dell'11 giugno scorso con il blitz dei carabinieri del Ris nell'abitazione di Antonio Demelas, 69 anni, compagno della donna, indagato dalla Procura di Oristano come atto dovuto per omicidio volontario, oggi è arrivata una prima possibile svolta del caso.

Gli inquirenti stanno lavorando su un avvistamento avvenuto pochi giorni dopo la scomparsa. Marina Castangia è stata vista e riconosciuta da una donna l'8 maggio scorso in un paese vicino a Mogorella. "La testimone era in coda davanti alla farmacia - precisa all'ANSA il procuratore della Repubblica di Oristano Domenico Ezio Basso - l'ha vista prima di entrare e quando è uscita non c'era più". La testimone, ritenuta attendibile dagli inquirenti, ha riconosciuto la 60enne e ha fornito alla Procura lo scontrino dei farmaci acquistati. Recuperando gli scontrini emessi in precedenza, è stato poi accertato che 20 minuti prima qualcuno aveva acquistato dei farmaci identici a quelli usati da Marina Castangia.

Sono stati recuperati i filmati del sistema di videosorveglianza della farmacia, ma purtroppo non sono chiari e non sarebbe stato possibile estrapolare tutte le immagini. La ricetta medica dei farmaci comprati da quella che potrebbe essere la parrucchiera di Mogorella non è stata ritirata perché in bianco, quindi non è stato possibile al momento risalire al nome del medico che l'ha emessa. La Procura e i carabinieri stanno adesso eseguendo ulteriori verifiche sull'avvistamento, ma anche su farmacisti e medici che potrebbero in questi mesi aver incontrato Marina Castangia.