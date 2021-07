Carloforte, un nuovo marchio per promuovere la destinazione

(ANSA) - CARLOFORTE, 02 LUG - Un marchio per promuovere Carloforte, la cittadina sulcitana sull'isola di San Pietro, come destinazione turistica. E rendere subito riconoscibile, attraverso pochi significativi tratti, questa ambita meta delle vacanze di qualità, e dove riecheggia tra caruggi e architetture di segno ligure il suono tabarchino. Mare, cultura, storia, enogastronomia, con i piatti che raccontano il territorio, e antiche tradizioni sono alcuni tratti distintivi.

La scelta è caduta sul colore azzurro, sui caratteri di stampa che richiamano la nautica e sotto la scritta "Carloforte" un'onda, chiaro rimando alla risorsa principe, il mare, ma anche alle tegole dei tetti delle baracche tabarchine e a una vacanza da gustare al meglio placidamente, con i ritmi lenti. "Onda come moto continuo in equilibrio, come l' anima resiliente della nostra cittadina con la sua forte identità", sottolinea Aureliana Curcio, assessora comunale al Turismo e Cultura. Il nuovo marchio si inserisce nell'ambito del progetto U-Paize, finalizzato alla creazione, con il sostegno degli operatori di turismo, ricettività, ristorazione, associazionismo, di un piano di destinazione turistica sostenibile e alla definizione di una nuova strategia di marketing e comunicazione. "Una nuova identità visiva, con in primo piano le voci mare, ruralità e cultura: ci stiamo preparando al rilancio turistico guardando al 2022", chiarisce l'assessora.

La modalità di concessione e utilizzo del marchio da parte degli operatori sarà pubblicata nei prossimi giorni. Il sindaco Salvatore Puggioni anticipa i prossimi passi per rafforzare l'immagine e i servizi offerti nella rinomata località turistica. 'L'estate è iniziata e i segnali sui mesi di luglio e agosto ci confortano - spiega il primo cittadino - Le vaccinazioni e Carloforte Covid free sono un valore aggiunto del nostro territorio, ma non dobbiamo fermarci. Stiamo lavorando per rendere attraente l'isola tutto l'anno e, per il 2021, accrescere le presenze a partire dai mesi di settembre e ottobre". Primi step investire nell'ospitalità e nell'accoglienza. "Sono in fase di ultimazione - annuncia il sindaco - le procedure per l'aggiudicazione della gestione dell'ufficio del turismo". (ANSA).