Via libera a proroga cig di 6 mesi per lavoratori Air Italy

Siglata la proroga della cassa integrazione per i circa 1400 lavoratori di Air Italy. Si apprende da fonti sindacali sul lungo incontro di oggi in videoconferenza, nel quale si sarebbe più volte rischiato lo strappo. Lai cig è stata prorogata sino al 31 dicembre 2021 scongiurando almeno per ora i licenziamenti collettivi.

Una riunione che sembrava dovesse servire per verificare i contenuti dell’articolo 4 comma 1 del decreto pubblicato in gazzetta ufficiale la notte scorsa si è trasformata in un incontro che, raccontano i sindacati, è stato pieno di tensioni.

"Fermo restando la volontà dei liquidatori, più volte ribadita anche nell’incontro odierno di voler chiudere la procedura di licenziamento collettivo e di voler chiedere la Cigs messa a disposizione sino al 31 dicembre 2021 - dice all'ANSA il segretario generale della Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu - ivi compresi gli oneri dovuti per il Tfr. un percorso in discesa già definito è stato seminato di richieste da parte aziendale con un atteggiamento quantomeno anomalo con continui cambi di rotta".