Ponte nel Parco di Terramaini, al via i lavori di ripristino

(ANSA) - CAGLIARI, 01 LUG - Sono ripresi i lavori per il ripristino del ponte interno al Parco di Terramaini che costeggia l'omonimo stagno e che costituisce un punto di osservazione privilegiato per l'avifauna che popola le acque antistanti.

Gran parte del ponte restò irrimediabilmente danneggiato nell'incendio che nel 2016 coinvolse i canneti adiacenti lo stagno di Terramaini. Per tutelare la sicurezza dei frequentatori del parco, l'accesso al ponte fu subito interdetto.

Per garantire la migliore fruizione dell'opera, in fase di realizzazione dei lavori si è deciso di estendere l'intervento di ripristino anche alle restanti parti non danneggiate dall'incendio, ma in estremo stato di degrado. Saranno sostituiti i parapetti presenti e alcuni elementi strutturali compromessi. Sarà, infine, revisionata la rete di illuminazione esistente.

L'intervento, di competenza del Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica del Comune di Cagliari, sarà completato per la fine dell'estate 2021 con la restituzione dell'area alla cittadinanza in piena fruibilità. (ANSA).