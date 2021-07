Incendi: rinnovata convenzione Regione Sardegna-Vigili fuoco

I vigili del fuoco in campo con il Corpo forestale e la Protezione civile per fronteggiare gli incendi boschivi. In Prefettura a Cagliari è stata siglata la convenzione per la collaborazione dei Vigili del Fuoco nella Campagna estiva antincendi in concorso con il dispositivo di lotta della Regione Autonoma della Sardegna, per l'anno 2021.

L'accordo prevede un finanziamento regionale di 600mila euro che serviranno a coprire gli impegni aggiuntivi del personale dei vigili del fuoco e a migliorare le dotazioni del Corpo. Da oggi i vigili del fuoco potranno partecipare alle operazione di spegnimento degli incendi boschivi prestando particolare attenzione a quelli che possono interessare gli insediamenti civili ed industriali. Come lo scorso anno, il Corpo dei Vigili del Fuoco mette a disposizione, in caso di emergenza il proprio elicottero dislocato nella base di Alghero che andrà ad affiancarsi agli altri mezzi della flotta regionale Personale dei vigili del fuoco sarà anche presente nella Sala Operativa Unificata Permanente della Regione e saranno aperte diverse sedi aggiuntive stagionali.

Alla firma della convenzione erano presenti, oltre al Prefetto Gianfranco Tomao e all'assessore regionale della Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis, anche il direttore regionale dei Vigili del Fuoco Marco Frezza, il direttore generale della Protezione Civile Regionale, Antonio Pasquale Belloi, il direttore generale del Corpo Forestale Antonio Casula e il direttore del Servizio Programmazione della protezione civile, Stefano Campesi.

"La Regione Sardegna con non pochi sforzi, anche economici, ha messo in campo anche quest'anno un grande apparato di uomini e mezzi in piena sinergia tra tutte le Istituzioni - ha detto l'assessore regionale della Difesa dell'Ambiente, Gianni Lampis - Questo per garantire la sicurezza, l'incolumità e la tutela del nostro patrimonio ambientale che rappresenta, come più volte abbiamo ribadito, il più grande tesoro che abbiamo ricevuto in eredità e che abbiamo il dovere di trasferire a chi verrà dopo di noi".

"Anche quest'anno - ha sottolineato - la Regione si avvarrà del prezioso contributo del Corpo dei Vigili del Fuoco che puntualmente supporta il sistema Regionale, laddove ci siano necessità, con 800 uomini e almeno 100 mezzi. La Convenzione - ha ribadito Lampis - prevede il finanziamento di 600 mila euro a favore dei Vigili del Fuoco. Di questi 400 mila serviranno a garantire le spese del personale che vedrà nuove presenze in aggiunta al contingente normalmente presente nel corso dell'anno, con l'apertura delle nuove sedi che saranno operative in questo periodo di massima allerta".

Oltre all'elicottero dei Vigili del Fuoco gli 11 mezzi aerei della flotta regionale sono dislocati nelle basi di Fenosu, Marganai, San Cosimo, Limbara, Anela, Farcana, Sorgono, Bosa, Alà dei Sardi, Pula e Villasalto e il SuperPuma sempre dislocato a Fenosu. A questi si aggiunge 3 Canadair a Olbia sino a l 31 agosto, mentre dall'1al 21 settembre i Canadair scenderanno a due. Confermata anche la presenza di un elicottero Ab412 dell'Esercito dal 15 giugno al 30 settembre di base ad Elmas.