Einstein telescope tra infrastrutture europee del futuro

L'ET, l'Einstein Telescope, il progetto per il più grande e sensibile telescopio di onde gravitazionali mai realizzato, è nelle grandi infrastrutture di ricerca sulle quali l'Europa ha deciso di puntare nel prossimo futuro. L'Esfri, lo European Strategy Forum for Research Infrastructure ha infatti approvato il progetto includendolo nell'aggiornamento 2021 della sua roadmap. E c'è di mezzo anche la Sardegna. La sede potrebbe essere quella di Sos Enattos, a Lula.

Per l'Italia partecipano a ET anche l'Inaf Istituto Nazionale di Astrofisica, l'Ingv Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e le Università di Cagliari e di Sassari.

"L'inclusione di ET nella Roadmap di Esfri è un importante risultato che rafforza a livello europeo il progetto, sottolineandone il valore strategico", commenta Antonio Zoccoli, presidente dell'INFN. "Metteremo il massimo impegno per il suo sviluppo, e per valorizzare il sito italiano candidato a ospitarlo. Siamo certi che con il sostegno del MUR, della Regione Sardegna, delle Istituzioni nazionali e locali, abbiamo ottime possibilità di raggiungere l'obiettivo, a beneficio del territorio e del Paese". Anche Marco Tavani, presidente dell'INAF, spinge per Lula: "Fiduciosi che trovi la sua collocazione nel sito italiano di Sos Enattos". Anche Emilio Molinari, direttore dell'INAF di Cagliari, "tifa" Sardegna. Ma con una motivazione tecnica. "Se la scelta dovesse ricadere su Sos Enattos -spiega - sarebbe un'ottima notizia per l'isola. ET si aggiungerebbe al Sardinia Radio Telescope dell'INAF rendendo la Sardegna un meraviglioso avamposto come pochi altri sul pianeta con il compito di scrutare le profondità del cosmo".

Anche per Carlo Doglioni, presidente dell'INGV "la miniera di Sos Enattos, in provincia di Nuoro, possiede caratteristiche molto favorevoli". Per la realizzazione dell'infrastruttura di ET sono attualmente in fase di valutazione due siti: uno in Italia, in Sardegna, all'interno di una miniera dismessa, e l'Euregio Meuse-Reno, ai confini di Belgio, Germania e Paesi Bassi.