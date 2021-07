Cagliari, visite mediche per il centrocampista Strootman

Visite mediche di Kevin Strootman a Roma per il Cagliari: manca ora solo l'ufficialità per il primo acquisto per la stagione 2021-'22. Ma ormai è solo una questione di dettagli. Il giocatore olandese, classe 1990, arriva dall'Olimpique Marsiglia: la formula dovrebbe essere quella del prestito. Ma Strootman potrebbe essere inserito in un affare allargato al trasferimento in Francia dell'attaccante rossoblu Giovanni Simeone. La scorsa stagione Strootman era in prestito al Genoa: diciotto presenze, zero gol.