Turismo: dall'1 luglio imposta di soggiorno a Oristano

Dall'1 luglio a Oristano torna in vigore l'imposta di soggiorno che era stata sospesa nei 15 mesi passati, durante l'emergenza sanitaria, nell'ambito delle misure a sostegno delle imprese. Per i titolari di tutte le strutture ricettive del territorio di Oristano, in qualità di soggetti responsabili d'imposta, viene dunque ripristinato l'obbligo di esigere il pagamento del tributo dai viaggiatori che effettuano il pernottamento nella struttura.

Le tariffe in vigore sono quelle approvate per l'anno 2020 con la deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 2019: nel dettaglio per ogni pernottamento e per ogni persona non residente negli esercizi alberghieri a 4 stelle o superiore si pagheranno 2 euro a persona, dai 3 stelle in giù 1,50 euro a persona, nelle sistemazioni extra alberghiere e "locazioni turistiche" 1 euro a persona, mentre nelle aree sosta camper e ricettività all'aperto 0,50 euro a persona.