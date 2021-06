Tassa soggiorno a Cagliari per rilancio turismo,sino a 2euro

Destinata a finanziare interventi in materia di turismo, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, si applicherà da domani, 1 luglio 2021, l'imposta di soggiorno dovuta dai non residenti che pernottano nel territorio comunale di Cagliari in qualunque tipo di struttura ricettiva. "Il ricavato verrà speso interamente per migliorare l'immagine di Cagliari. Non aumenteranno le tasse per i cittadini cagliaritani", dice il sindaco di Paolo Truzzu.

E ricordando che la tassa costerà massimo due euro al giorno negli hotel più lussuosi e che il gettito si aggirerà intorno ai 600mila euro/anno, tutti spesi dai turisti, ha aggiunto: "Eviteremo in questo modo di gravare ulteriormente su imprese e famiglie, già messe a dura prova a causa della pandemia in corso. Il ricavato dell'imposta verrà speso interamente per migliorare l'immagine di Cagliari. Finanzieremo tutte le attività necessarie per rilanciare il turismo, soprattutto i servizi per chi arriva in città".

Per quest'anno, sono state infatti previste diverse tariffe per tipologia struttura ricettiva e a persona per singolo pernottamento: albergo 4 stelle e più, 2 euro; albergo 3 stelle, 1,5 euro; albergo 1 o 2 stelle, 1 euro; strutture extra alberghiere, 1,5 euro.

Nel portale istituzionale www.comune.cagliari.it è attiva la nuova sezione dedicata all'imposta di soggiorno, da cui è possibile anche scaricare il regolamento per l'applicazione. Organizzati dal Comune, sono anche in corso incontri dedicati agli operatori del settore. Informazioni possono essere richieste al Servizio Tributi telefonando ai numeri: 070/6776334, 070/6777306 e 070/6777069. (ANSA).