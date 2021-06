Rifiuti: Tari giù per famiglie a Quartu nel 2021

Nella seduta del 29 giugno 2021 il Consiglio Comunale di Quartu Sant'Elena ha definitivamente approvato le deliberazioni relative all'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2021. Dopo aver proceduto ad adeguare il vigente Regolamento Comunale alle recenti disposizioni normative relative alla eliminazione della assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani prodotti dalle utenze non domestiche ed aver approvato il Piano Economico Finanziario della Gestione del Servizio di Igiene Urbana per l'anno 2021, l'Aula ha dato il via libera al nuovo sistema tariffario 2021 con importanti novità.

Sono previste infatti per la prima volta riduzioni delle bollette TARI a carico delle famiglie quartesi, sulla base dei parametri individuati relativi al numero di componenti del nucleo familiare ed al calcolo dei metri quadri, che potranno arrivare a seconda dei casi fino a una riduzione di 30 euro sulla bolletta dei rifiuti domestici. Sostanzialmente inalterato risulterà il peso delle bollette, rispetto all'anno precedente, di chi abita da solo e delle famiglie composte da sei o più componenti. Per le famiglie numerose, nel caso in cui si trovino in una situazione di disagio socio-economico, continueranno ad intervenire i servizi sociali ricorrendo alle agevolazioni ancora previste dal Regolamento Comunale per queste situazioni di indigenza in attesa che entri a regime il Bonus Sociale TARI secondo le indicazioni che perverranno dall'Autorità di Regolazione Nazionale ARERA.

Sono state anche confermate, fra le altre, le agevolazioni a favore degli anziani soli che risiedono in una abitazione più grande di 100 mq. Queste riduzioni a favore delle utenze domestiche si aggiungono alle agevolazioni totali già approvate nella precedente seduta messe in campo per favorire la ripresa delle attività economiche, commerciali e turistiche fortemente colpite dalle limitazioni imposte con l'emergenza da Covid-19.