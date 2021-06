Musica e incanto dei luoghi con Cala Gonone Jazz

Un mare di musica con due settimane di concerti e un nome di primissimo piano della scena internazionale: Richard Bona & Alfredo Rodriguez band. Il cantante e bassista camerunense chiude la 34° edizione del Cala Gonone jazz con un viaggio tra Africa, Europa e Cuba ricco di suggestioni. E' uno degli ospiti della manifestazione che si apre con un'anteprima a Cagliari dal 21 al 23 luglio al dopolavoro Ferroviario con Cristiana Cocco, in collaborazione con Teatro dall'armadio, in "Amore Baciami. Anna, Gabriella e le altre", e il ristoclub InOut, con il trio di Azzurra Parisi.

Il 24 e 25 e dal 28 luglio all'1 agosto la kermesse entra nel vivo a Cala Gonone, rinomata località turistica nel Comune di Dorgali, tra l'Acquario, il Teatro Comunale e le Grotte del Bue Marino. In questo incantevole scenario sarà protagonista, il 31 alle 11, il trio di Marcello Murru, cantautore e poeta ogliastrino che vive a Roma. Il giorno dopo gradito ritorno della regina del fado portoghese Lula Pena. Venti appuntamenti, concerti ma anche mini crociere, degustazioni per scoprire bellezze e sapori del territorio e incontri, tra cui il 24 la presentazione in forma di performance del libro "Crimine Infinit8" di Cristiano Barbarossa e Fulvio Benelli. Il 31 alle 22 a illuminare il cartellone sarà la voce soul e graffiante di Lucy Woodward in quartetto con Niek de Bruijn alla batteria, Udo Pannekeet al basso e Jelle Roozenburg alla chitarra.

È dedicato al compianto Basilio Sulis, direttore artistico di "Ai confini tra Sardegna e Jazz", il progetto, in collaborazione con Punta Giara, "Direction Zappa" (30) ideato da Daniele Sepe al sax con Dean Bowman alla voce, Hamid Drake alla batteria, Mario Nappi al piano, Joe Cristiano alla chitarra e Davide Costagliola al basso. "Basilio per primo ha fatto conoscere il free jazz in Sardegna", sottolinea Giuseppe Giordano, direttore artistico di Cala Gonone Jazz che spiega anche: "Quest'anno abbiamo optato per un cartellone più lungo e diffuso, per permettere a residenti e turisti di poterci raggiungere in posti e giorni diversi senza creare assembramenti".

In cartellone, per citarne alcuni, anche Andrea Morelli, Silvia Belfiore, Mauro Usai, Francesca Corrias, Williboy taxi, Vittorio Pitzalis e il tenore S.Elene di Dorgali.