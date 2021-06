Dopo 54 anni chiude sede Polstrada Nuorese,l'ira dei sindaci

Addio al distaccamento della Polizia stradale di Fonni. E' oggi infatti l'ultimo giorno nel quale gli ultimi tre agenti rimasti in forza fino ad oggi saranno spostati verso altre destinazioni in Sardegna e nella penisola. Per lo Stato significa riorganizzazione e un risparmio di circa 40mila euro per l'affitto della sede da un privato, per il territorio rappresenta un altro pezzo dello Stato che abbandona le zone interne, nonostante le rassicurazioni date che tutta l'area verrà comunque presidiata. I sindaci montani del Nuorese sono sul piede di guerra, ma le speranze di un salvataggio in extremis sono ridotte al lumicino.

Proprio oggi, una lunga lettera di commiato è stata pubblicata sul profilo Facebook del Distaccamento che ha sempre fornito notizie e comunicazioni utili agli utenti e agli automobilisti.

"Il Distaccamento e nato a fine settembre del 1967 era composto da 30 Poliziotti - si legge nel messaggio social - La Polizia stradale in quegli anni aveva la funzione del controllo del territorio. Tutte le strade erano pattugliate dalla Polizia Stradale i cui Operatori sono diventati in breve tempo i migliori conoscitori del territorio assegnato e delle vie di fuga dei malintenzionati. Sono tante le storie, sono tante le persone tratte in arresto dagli operatori della, Polizia Stradale che per le proprie funzioni e per la grande conoscenza del territorio era punto di riferimento, sia per le intenzioni dell'amministrazione, che per i cittadini onesti che vedevano in Noi una istituzione che rappresentava appieno la presenza dello Stato. Con il tempo e con il mondo che è cambiato repentinamente, dopo alcuni eventi internazionali, la visione della Polizia di Stato nel territorio è cambiata. Lo Stato - conclude il post - ormai non può permettersi di sostenere una spesa di 39.000 euro all'anno considerando tutto".

SINDACA FONNI, BRUTTO COLPO - "Dopo cinquanta anni è sicuramente un brutto colpo". Così la sindaca di Fonni Daniela Falconi sulla chiusura del distaccamento della polizia stradale, a margine della manifestazione a Cagliari per protestare insieme ai suoi colleghi contro la carenza di personale sanitario nella provincia di Nuoro. "Stiamo parlando dello stesso argomento - ha detto all'ANSA- e cioè della diminuzione dei servizi nelle zone interne. Dalla Sanità alla sicurezza, passando per l'istruzione. È inutile che si parli di spopolamento se poi le strategie sono queste". Sulla Polstrada durissima battaglia. E ora addio. "Ci hanno detto che va bene anche la Polstrada di Nuoro - ha detto Falconi - ma non è la stessa cosa. Pensiamo all'inverno, con la neve: un conto è Fonni un altro è partire da Nuoro".