Caterina Murino apre il cartellone dell'estate del Cedac

Caterina Murino e "Il Filo di Arianna", Federico Buffa, Drusilla Foer, il Mark Lettieri Quartet e Giovanni Guidi con "Ojos de Gato: sono alcuni dei protagonisti del ricco cartellone dell'estate in Sardegna sotto le insegne del Cedac, presentato a Cagliari. Dodici i titoli per 24 appuntamenti tra l'8 luglio e il 4 settembre, in sei città, per la ripartenza: da Lo Quarter di Alghero all'Arena Mirastelle e l'area archeologica di Monte Sirai a Carbonia, l'Anfiteatro "Mario Ceroli" a Porto Rotondo, il cortile delle ex caserme Mura a Macomer, l'Anfiteatro comunale di San Gavino Monreale, mentre a Oristano le piazze diventano teatro per gli eventi all' aperto.

Si parte l'8 luglio con "Il Filo di Arianna", inedito radiodramma interpretato da Caterina Murino e Stefano Artissunch, quasi un inno alla libertà delle donne. Si prosegue sulle tracce del "Decameron" con Andrea Tedde in "Che lo spettacolo abbia inizio", poi la danza con "Elegìa delle cose perdute" del coreografo Stefano Mazzotta (Zerogrammi). Variazioni in jazz con il Mark Lettieri Quartet capeggiato dal chitarrista dei mitici Snarky Puppy e un omaggio a Gato Barbieri con il pianista Giovanni Guidi e il quintetto formato da James Brandon Lewis e Gianluca Petrella, Brandon Lopez, Chad Taylor e Francisco Mela.

Il cantautore e poeta Marcello Murru presenta l'album "Diavoli Storti", Federico Buffa narra la storica vittoria degli azzurri nell'82 in "Italia Mundial", un poetico rito con "Piccoli Funerali" di Maurizio Rippa, mentre Drusilla Foer si racconta in "Eleganzissima". Ancora le danze guerriere di Valeria Russo e Lucas Monteiro Delfino in "Zatò e Ychì", musica e clownerie con la Compagnia Trioche in "Papagheno Papaghena - i pappagalli di Mozart". Infine la cantante cubana Irina Arozarena e l'ensemble Cuban Jazz & Blues.