Vaccini: giornata no stop all'ospedale Brotzu sino alle 23

Seconda giornata, dopo quella del 28 maggio scorso, di vaccini no stop al Brotzu di Cagliari: dalle 9 del mattino fino alle 23 di oggi saranno vaccinate circa 1000 persone tra richiami e prime dosi. L'hub del Brotzu, dal 27 dicembre, giorno del vaccine day, ad oggi, ha somministrato il siero a circa 52 mila persone. Di questi circa 32 mila prime dosi, mentre il resto ha completato il ciclo.

"Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti - commenta il commissario straordinario Paolo Cannas - abbiamo iniziato con la giornata simbolica del 27 dicembre scorso, per arrivare a vaccinare una consistente fetta di popolazione di pazienti fragili, categorie a rischio come forze dell'ordine, medici di libera professione e insegnanti, fino a raggiungere il resto della popolazione che si è registrata nel portale messo a disposizione da Poste Italiane. Di questo voglio ringraziare la squadra composta da 25 persone tra medici, farmacisti, assistenti sanitari e amministrativi che con il loro lavoro stanno dando un importante contributo nella lotta contro il coronavirus." La giornata di vaccini no stop sarà replicata fra due settimane.