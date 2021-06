Libri, musica e cucina, nel Sulcis torna Liberevento

Toni Capuozzo, Beppe Severgnini, Roberta Bruzzone, Gad Lerner, Antonio Caprarica, Francesco Abate, Carlo Cottarelli, Paolo Crepet, Emanuela Nava. Sono alcuni degli ospiti di Liberevento, festival culturale in programma nel Sulcis dall'8 luglio al 21 agosto. La manifestazione organizzata dall'associazione Contramilonga proporrà più di 30 appuntamenti tra incontri con gli autori, musica e cucina.

La formula sarà ancora una volta quella del festival diffuso con tappe a Iglesias, Portoscuso, Gonnesa, Carloforte, Calasetta e, per la prima volta, Sant'Antioco. Tre appuntamenti anche a Macomer. Dopo l'anteprima in streaming, proposta da marzo a giugno su Facebook, Liberevento torna dunque in presenza. Ma senza dimenticare la pandemia: per questo il sottotitolo scelto per l'edizione targata 2021 è "Libertà 2.0".

Si parte l'8 luglio da Sant'Antioco: nella via Castello (davanti alla necropoli) arriva il reporter Toni Capuozzo per presentare Lettere da un paese chiuso (Sings Publishing), la fotografia di un'Italia chiusa nelle lunghe settimane della quarantena da coronavirus. Il 2 agosto sarà dedicato al tema dei femminicidi: alle 21,30 nel Nuraghe Seruci di Gonnesa arriva la criminologa Roberta Bruzzone per presentare il libro scritto a quattro mani con la giornalista Emanuela Valente Favole da incubo. Chiusura di sipario il 21 agosto con doppio appuntamento "Scorci di gustosa e aromatica bellezza" in collaborazione con I Giardini della biodiversità nella chiesa altomedievale del Salvatore. Alle 9.30 escursione tra i giardini della città di Iglesias.

Alle ore 21.00 si terrà la presentazione del lavoro di ricerca "Giardini della Città di Iglesias. Alla ricerca della nostra biodiversità e ricchezza alimentare e culturale".