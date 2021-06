A lezione di jazz nei "Seminari" a Nuoro

Dopo un anno di stop ritornano dal 17 al 26 agosto i Seminari Jazz di Nuoro, appuntamento giunto alla 33/a edizione tra i più apprezzati nel panorama jazzistico nazionale. Fondati nel 1989 da Paolo Fresu, che li ha diretti fino al 2013, insieme ad Antonietta Chironi, l'allora presidente dell'Ente Musicale di Nuoro che organizza l'iniziativa. Appuntamenti musicali sono previsti in via Mughina prima sede della scuola civica di musica, in via Tolmino, dove la scuola è stata trasferita. Confermato il corpo docente delle recenti edizioni, con la direzione artistica affidata dall'anno scorso al contrabbassista Salvatore Maltana.

Dal 17 al 20 agosto, ci saranno le lezioni di arpa tenute da Marcella Carboni, quelle di canto da Francesca Corrias, e di chitarra con Bebo Ferra come docente. Dal 20 al 23 sarà poi la volta del corso di armonica con Max De Aloe e di sassofono con Emanuele Cisi. Dal 23 al 26, infine, saliranno in cattedra Fulvio Sigurtà (per la classe di tromba), Dado Moroni (pianoforte), Paolino Dalla Porta (basso e contrabbasso) e Stefano Bagnoli (batteria).

Ad arricchire l'offerta formativa contribuiranno la sound engineer Marti Jane Robertson e il compositore, musicista e musicologo Enrico Merlin. Al termine dei Seminari i docenti assegneranno varie borse di studio: una offrirà l'iscrizione gratuita alla prossima edizione di Nuoro Jazz al migliore allievo di ogni classe di strumento; due borse riguardano invece Siena Jazz: una per la frequenza dei seminari che si terranno l'anno prossimo nella città toscana, l'altra - la borsa "Billy Sechi" - per seguire i corsi di batteria; ai docenti spetterà anche il compito di scegliere un allievo da proporre come finalista all'annuale Premio internazionale "Massimo Urbani" di Camerino. Con la ripartenza dei corsi ritorna anche un "must" dei seminari nuoresi, la masterclass internazionale che sempre impreziosisce l'appuntamento di agosto: dal 22 al 24 agosto è prevista la lezione di Jeff Ballard, il batterista statunitense che in oltre trent'anni di carriera artistica ha associato il suo nome a musicisti del calibro di Ray Charles, Brad Mehldau, Joshua Redman. Attesi infine sul palco che sarà allestito nei Giardini della Biblioteca Satta, il sassofonista Elias Lapia, il trombettista Fabrizio Bosso e il contrabbassista Maurizio Congiu, la pianista Sade Mangiaracina il chitarrista Bebo Ferra; il sassofonista Emanuele Cisi e l'armonicista Max De Aloe insieme a un'icona della fisarmonica jazz, Gianni Coscia.