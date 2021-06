Si chiude il primo master su violenza domestica e di genere

Cerimonia conclusiva domani per il primo "Master specialistico multidisciplinare sulla violenza domestica e di genere" della Sardegna organizzato dalla Fondazione Forense di Cagliari. Appuntamenti alle 15.30 alla biblioteca "Aldo Marongiu" del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (Palazzo di Giustizia di Cagliari, Piano 4). E' in programma una tavola rotonda per approfondire alcuni dei temi proposti nel piano didattico: sono previsti gli interventi dell'avvocata Valeria Aresti, coordinatrice del Master, del consigliere referente per la formazione, avvocato Matteo Pinna, dei magistrati Marco Cocco, Maria Cristina Ornano, Maria Mura, Anna Cau, della giornalista Susi Ronchi, fondatrice di Giulia giornaliste Sardegna e della responsabile dell'ufficio tutela soggetti deboli Angela Lai.

Interverranno per un saluto il presidente dell'Ordine degli Avvocati Aldo Luchi e il presidente della Fondazione Forense Roberto Nati. Al termine del confronto multidisciplinare si svolgerà la cerimonia di consegna degli attestati di master ai 72 professionisti che hanno superato la prova finale. Rivolto principalmente agli avvocati, ma aperto anche agli altri professionisti del settore (giornalisti, psichiatri, medici legali, psicologi, criminologi, assistenti sociali, funzionari di polizia giudiziaria), il corso, nato sotto l'auspicio di un impegno comune sempre più forte ed efficace tra gli operatori del settore, dall'approfondimento teorico multidisciplinare alle buone pratiche, dalla corretta identificazione del fenomeno (anche contro il rischio di errore giudiziario) allo sviluppo di modelli condivisi di tutela delle persone offese, si è sviluppato su 13 moduli dedicati all'area sociologica e antropologica, psicologica e psichiatrica, legale civile e penale, medico legale e criminologica, comunicazione e media, prevenzione e aiuto.

Il master ha visto impegnati tra i 28 docenti, accanto a magistrati, avvocati, medici, psicologi e giornalisti espressione delle maggiori competenze specifiche in Sardegna, anche alcuni dei più prestigiosi esperti nazionali del settore.