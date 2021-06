Incendi: Canadair ed elicotteri in azione in Sardegna

Allerta incendi nel centro della Sardegna. Due roghi sono scoppiati a in altrettanti centri dell'Oristanese impegnando anche i mezzi aerei. In particolare a Seneghe, in località Ospedale Scala stanno operando due elicotteri del Corpo forestale provenienti dalla base di Bosa e di Farcana e un Canadair della flotta statale.

Mezzi e personale del Corpo forestale stanno intervenendo, invece, su un rogo nelle campagne di Bonarcado, in località Chercos, dove stanno operando anche tre elicotteri provenienti dalle basi di Anela, Sorgono e Fenosu. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il Direttore delle operazioni di spegnimento della Stazione forestale di Seneghe.

Fiamme anche nel Medio Campidano a Furtei - qui sta operando un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Villasalto - e a Sanluri, dove è intervenuto un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Marganai.