Da venerdì 2 luglio torna il medico di base a Torre Grande

Arriva il medico di famiglia a Torre Grande. Da venerdì 2 luglio prenderà servizio il dottor Pietro Sanna nei locali che in precedenza ospitavano la biblioteca comunale e nei quali opera il servizio di guardia medica. L'ambulatorio aprirà sempre di venerdì, dalle 11 alle 12, e sarà possibile contattare il medico telefonicamente al numero 349 1059514. Il dott. Sanna aveva operato a Torre Grande fino all'ottobre scorso negli spazi di Villa Baldino, che aveva dovuto abbandonare perché ritenuti non più adeguati. Ora i cittadini residenti nella località marina potranno nuovamente avere l'assistenza medica di base in loco grazie alla collaborazione del Comune di Oristano, che ha messo a disposizione del professionista i nuovi locali dietro pagamento di un corrispettivo mensile.

"L'apertura dell'ambulatorio restituisce alla comunità residente un servizio primario fondamentale - commenta il sindaco Andrea Lutzu che insieme agli assessori al Turismo e alle Frazioni Massimiliano Sanna e Gianfranco Licheri si è adoperato per risolvere il problema - La riapertura ha una particolare valenza soprattutto per gli anziani che finalmente possono contare su un servizio della medicina di base a breve distanza dalla loro residenza e non sono più costretti a dover raggiungere gli ambulatori della città".