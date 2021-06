Covid, quindici nuovi casi registrati in Sardegna

Quindici nuovi casi di Covid in Sardegna. Non si registrano nuovi decessi (1.490 in tutto dall'inizio della pandemia). Stabile il dato dei ricoveri ospedalieri: 37 pazienti in area medica e 3 in terapia intensiva. Attualmente in Sardegna sono 2.315 le persone in isolamento domiciliare e 53.362 (+16) i guariti. Sul territorio, dei 57.207 casi positivi.

In totale sono stati eseguiti 1.374.665 tamponi, per un incremento complessivo di 1.613 test rispetto al dato precedente. Dei casi complessivamente accertati, 14.987 (+3) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.694 nel Sud Sardegna, 5.165 a Oristano, 10.965 a Nuoro, 17.382 (+12) a Sassari.