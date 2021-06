Scontro tra auto e trattore: muore 75enne nell'Oristanese

Nuova tragedia della strada nell'Oristanese: teatro, stavolta, la Statale 126 che collega Terralba a Guspini. Un 75enne della zona, alla guida di un trattore è morto dopo lo scontro con un'altra auto, una Punto.

L'incidente al chilometro 119 poco dopo le 12. Secondo i primi accertamenti - sul posto ci sono i Carabineri della stazione di Marrubiu - l'uomo sarebbe stato schiacciato dal trattore in seguito al ribaltamento del pesante mezzo dopo lo scontro con la Punto. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Per il 75enne non c'è stato niente da fare.