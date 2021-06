Rilancio del turismo passa da cultura, storia e archeologia

Il rilancio del turismo isolano non può prescindere dalla spinta propulsiva della cultura, della storia e dell'archeologia. Per ripartire in questo difficile momento post pandemia, l'esempio più virtuoso può arrivare da uno dei principali modelli consolidati in Sardegna, quello di Barumini che da tempo è punto di riferimento per il turismo storico-culturale nell'isola. Ecco perché assume ancora più valore uno degli appuntamenti più attesi per veicolare le politiche territoriali di rete in questo settore, l'Expo del turismo storico culturale della Sardegna.

L'appuntamento, organizzato dalla Fondazione Barumini sistema cultura e dal Comune di Barumini, con il patrocinio della Regione Sardegna e della Direzione Musei Sardegna, è arrivato alla sua settima edizione e andrà in scena il 2 e 3 luglio prossimi. L'evento porterà con sé tantissime novità, sulla scia del lavoro della Fondazione che punta, ogni anno, a rinnovare l'offerta degli appuntamenti. Per questo lo scenario scelto per ospitare gli stand espositivi, sarà per la prima volta l'area di fronte al sito Unesco, Su Nuraxi. Ma Expo del turismo vuol dire anche legame con le altre realtà nazionali e internazionali, in quel sistema di rete che vuole unire la Sardegna agli altri siti archeologici del paese e non solo. Da qui l'altra grande esclusiva 2021, la mostra: 'Humanum. Sardegna e Campania, da Su Nuraxi a Pompei' che fa sbarcare nell'isola materiali inediti provenienti dagli scavi di Pompei e dalle città vesuviane. Altro momento sarà, sabato 3 luglio (dalle ore 19.30), l'appuntamento con il Wine Festival con dieci cantine isolane. Infine le visite notturne a Su Nuraxi, (ore 21.30), rese possibili grazie al nuovo impianto di illuminazione.

"Dopo i rinvii a causa dell'emergenza sanitaria, finalmente si rinnova uno degli appuntamenti più importanti per il confronto e condivisione del modello di turismo archeologico e culturale di Barumini - commenta il presidente della Fondazione Barumini sistema cultura, Emanuele Lilliu - il grande impegno profuso dalla Fondazione ha permesso di organizzare la settima edizione di un evento che punta a rafforzare la rete di turismo territoriale, a creare nuove opportunità di collaborazione con altre realtà nazionali e internazionali, ma anche a proporre un'offerta ancora più diversificata per aprire nuovi flussi turistici e consolidare quelli esistenti".