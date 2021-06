Mare Sicuro, mille km costa da controllare nel nord Sardegna

Riparte per l'estate anche nel nord Sardegna l'operazione della Guardia costiera "Mare sicuro". Fino al 19 settembre i militari guidati dalla Direzione marittima di Olbia saranno impiegati lungo i 1.000 Km di costa della Sardegna settentrionale, vigilando sulle spiagge e nelle zone balneari a garanzia della sicurezza in mare e pronti a intervenire in caso di emergenze.

L'operazione "Mare sicuro" ha come principali finalità quelle di prevenire gli incidenti, garantire una ottimale fruizione del bene mare e favorire le migliori condizioni per una tranquilla vacanza, in tutta sicurezza e nel pieno rispetto dell'ambiente marino e costiero.

Per le emergenze in mare è sempre attivo il numero 1530, attraverso il quale le chiamate di soccorso possono essere valorizzate con una pronta risposta operativa attraverso l'impiego della componente aeronavale della Guardia Costiera ed, eventualmente, dei mezzi concorrenti delle altre forze dell'ordine, di altri enti e mezzi privati sotto il diretto coordinamento dei Comandi della Direzione marittima di Olbia.