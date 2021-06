Lirico Cagliari: felice debutto sul podio per Jaume Santonja

Un itinerario sonoro, dalla colorata e danzante "España" alla Roma barocca e fino a Pietroburgo per immergersi nel clima festoso - e grottesco - del carnevale. Ritorna la grande musica sinfonica a Classicalparco, rassegna estiva del Teatro Lirico di Cagliari sul palco allestito in piazza Nazzari. La serata si è aperta sulle note della spumeggiante rapsodia per orchestra del compositore francese Emmanuel Chabrier, nata sulle suggestioni di un viaggio attraverso la Spagna. "Una fantasia straordinaria" riproposta anche nel bis da Jaume Santonja al suo felice debutto a Cagliari.

Il giovane direttore spagnolo ha diretto con mano sicura, trasporto e intensità, l'Orchestra del Lirico in splendida forma. La magia della musica si ripete quando i tre ingredienti, direzione, orchestra e programma sono sulla stessa lunghezza d'onda. In grande evidenza le prime parti dell'Orchestra, che all'aperto e con i distanziamenti delle norme anti Covid, hanno reso semplice una partitura molto difficile. Il pubblico ha risposto con scroscianti applausi. Dai ritmi e colori ispanici al fluire leggero della musica nel poema sinfonico di Respighi. Un affresco musicale dalle mille e sottili sfumature, in quattro quadri, per "dipingere" le "Fontane di Roma" ciascuna con "indosso" la luce più adatta del giorno.

"E' una grande responsabilità dirigere uno straordinario compositore come Respighi in Italia, ma l'Orchestra ha nel dna questo repertorio, quindi è una bellissima esperienza, e anche una bella sfida per me e per questa grande orchestra", ha detto all'ANSA Jaume Santonja poco prima di salire sul podio. La serata ha poi regalato la magia di un altro brano di rara bellezza, Petruška, la pirotecnica suite della musica per il balletto di Igor Stravinskij dai ritmi lenti e vorticosi. Un programma ben studiato che ha ammaliato il pubblico.

"Tutta la musica di ascendenza francese non può prescindere da Chabrier, così è per Respighi, così è per Stravinskij. Per questo ho pensato di riunirli in uno stesso concerto", ha sottolineato il sovrintendente del teatro Lirico di Cagliari Nicola Colabianchi. Questa sera alle 21 si replica. Classicalparco andrà avanti fino al 14 agosto con 19 serate tra concerti, danza e lirica. Tutto si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid.