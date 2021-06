Un 'cuore d'acciaio' per barca a vela di un secolo fa

di Stefano Ambu

Una barca a vela che presto festeggerà un secolo: è nata cinque anni dopo la fine della prima guerra mondiale. Ma ha un cuore d'acciaio rivolto al futuro: un motore ausiliario revisionato artigianalmente pronto a garantire a "Barbara", questo il nome del gioiello del mare varato nel 1923 dal cantiere Di Camper & Nicholsons, a Gosport, Hampshire, Inghilterra, altre migliaia di avventure tra le onde. Il progetto dello yawl bermudiano di lunghezza 18 metri fuori tutto, era stato elaborato da Charles Ernest Nicholson, famoso yacht designer britannico nato nel 1868 e scomparso nel 1954. In quello scafo c'è ora anche un pezzo di Sardegna: l'installazione dello Yanmar da 55 kW è stata eseguita dalla Ancomar Sarda. Protagonista Antonio Farigu, titolare dell'azienda. È lui che è andato in trasferta, alla Marina di San Vincenzo, vicino a Livorno, e ha diretto l'operazione "chirurgica" con tutti i collegamenti possibili e immaginabili.

Tra l'altro muovendosi in uno spazio ristretto, quattro metri cubi, come quello della piccola sala macchine di un gioiellino tutto armonia e equilibrio. Quasi diciannove metri, "Barbara" viene considerata una delle barche a vela più belle del Mediterraneo. La pandemia è stata in qualche modo un'occasione ben sfruttata. Tutti fermi. E allora perché non togliere, revisionare e poi reinstallare il motore Yanmar? E allora via alle operazioni. "Un lavoro curato artigianalmente, pezzo per pezzo", spiega Farigu. Tra preparazione e ultimi dettagli ci sono volute due settimane. La fase più spettacolare, quella della sistemazione del motore di 230 chili del 2021 calato dall'alto da un camion gru, si è risolta in una giornata. "Barbara" era nata novantotto anni fa con un motore ausiliario bicilindrico a paraffina.

Sempre presenti alla reinstallazione l'armatore e il comandante della barca, il velista fiorentino Vincenzo Zaccagni. Le fasi del delicato lavoro sono diventati un video pubblicato su YouTube: un documento prezioso per gli appassionati di vela.

"Barbara" curatissima e piena di trofei. Il restauro è stato effettuato con la massima attenzione, pezzo per pezzo, a rispettare l'originario disegno di Nicholson. Nel 2015 questo gioiello del mare, iscritto all'Associazione Vele Storiche Viareggio. Nel 2019 "Barbara" si è aggiudicata la Coppa AIVE del Tirreno nella categoia "Yachts d'epoca", il trofeo istituito annualmente dall'Associazione italiana Vele d'epoca. E ora il yawl è di nuovo in mare per farsi ammirare nelle regate del Mediterraneo.