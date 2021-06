Covid: 11 casi tutti nel sud Sardegna e nessun nuovo decesso

Resta bassa l'incidenza dei casi in Sardegna dove nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 11 nuovi contagi da Covid-19, tutti nella parte meridionale dell'Isola. In totale sono stati eseguiti 1.370.160 tamponi, per un incremento complessivo di 3.022 test rispetto al dato precedente e un tasso di positività pari allo 0,36%.

Nessun nuovo decesso (1.489 in tutto), mentre continua lo svuotamento degli ospedali, dove ad oggi sono ospitati 44 pazienti positivi, 40 in area medica (-2 rispetto al monitoraggio precedente) e 4 in terapia intensiva (-1).

Attualmente in Sardegna sono 2.316 le persone in isolamento domiciliare e 53.324 (+28) i guariti. Sul territorio, dei 57.173 casi positivi complessivamente accertati, 14.978 (+5) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.691 (+6) nel Sud Sardegna, 5.165 a Oristano, 10.964 a Nuoro, 17.361 a Sassari.