Cade dalla bici e sbatte la testa, 14enne muore in Sardegna

Sarà un'inchiesta ad accertare le cause del decesso di Alessio Pirinu, un 14enne morto ieri sera dopo essere caduto dalla bici nelle strade di Aggius, storico centro dell'alta Gallura nel nord est Sardegna.

Il ragazzo è stato sbalzato dalla bicicletta sbattendo violentemente il volto. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzino ha perso il controllo della bici ed è finito a forte velocità in una scalinata, per essere poi scaraventato in avanti prima di impattare violentemente sul manto stradale. A nulla sono serviti l'intervento del 118 e l'attivazione dell'elisoccorso. Sulla vicenda la Procura di Tempio ha affidato le indagini ai carabinieri.