Bloccato sulla scogliera, giovane in salvo a Cala Regina

(ANSA) - CAGLIARI, 25 GIU - Era rimasto bloccato sulla scogliera di Cala Regina, sulla costa sud orientale tra Quartu e Villasimius, dopo una caduta. Ma è stato messo in salvo dagli agenti del Commissariato di Polizia di Quartu che si sono calati tra le rocce, realizzando una rudimentale imbragatura con le loro cinture per impedire che scivolasse giù.

È finita bene l'avventura per un giovane di 28 anni. L'allarme era partito mercoledì dalla Centrale Operativa della Questura di Nuoro. Unica traccia: un telefono che aveva agganciato la cella di un ripetitore nella zona di Cala Regina. Il Commissariato di Quartu ha messo in campo subito i suoi equipaggi, chiedendo aiuto anche alla Guardia Costiera per poter perlustrare via mare quel tratto di costa.

Il ragazzo è stato individuato nella zona di Is Canaleddus.

Immediatamente i poliziotti lo hanno tranquillizzato e si sono messi all'opera. Non c'era molto tempo da perdere: con una vera e propria catena umana hanno raggiunto il 28enne che poi è stato affidato alle cure del personale del 118. (ANSA).