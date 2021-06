Settimo festival Officine permanenti tra arte e cultura

(ANSA) - CAGLIARI, 24 GIU - Il giornalista Igor Staglianò, il comico Enrico Bertolino, lo scrittore Francesco Abate, il fisico Luciano Burderi, l'artista Renzo Cugis e l'attore teatrale César Brie. Sono alcuni degli ospiti del settimo festival delle Officine Permanenti, evento organizzato dall'associazione IC insieme all'Ordine Ingegneri Cagliari al Centro Studi Crespellani, al circolo Rosselli, alla Fondazione Siotto e alla rete storica di associazioni e collettivi partner. Il format di questa edizione, come già sperimentato lo scorso anno, propone un mese di appuntamenti video-radiofonici settimanali che saranno trasmessi in audio con il supporto e la partecipazione di Radio X e in streaming video grazie alla collaborazione di EjaTV. Gli incontri principali si terranno a partire dall'1 luglio fino al 30 all'Exmà di Cagliari ogni giovedì dalle 19 alle 22.

Verrà inoltre presentato il progetto STAC! Studiografia: Traiettorie Aperte sul Contemporaneo a cura di Laura Vittoria Cherchi sulla mappatura online degli studi degli artisti che operano in Sardegna. Nello spazio dell'Exmà, per tutto il mese di luglio è ospitata la mostra personale di Giorgio Casu Wonderlands - La ricerca e la meraviglia, curata da Simona Campus. A questi appuntamenti si affianca una serie di spettacoli e performance artistiche secondo un fitto programma di appuntamenti: giovedì 1 luglio dalle 15.30 alla Facoltà Ingegneria e Architettura è previsto Il linguaggio delle strutture con la docente e storica dell'ingegneria Tullia Iori; venerdì 2 dalle 10 nel giardino della Fondazione Siotto si parlerà di filosofia con CRIF philosophy for community P4C a cura di Fabio Mulas (CRIF) e improvvisazione teatrale a cura di Giulia Loglio; venerdì 9 dalle 10 alla Fondazione Siotto si terrà la rappresentazione Il piccolo Principe con Gianluca Medas; ancora venerdì 9 nella stessa location ma dalle 18 alle 20 Silvano Tagliagambe terrà una lectio magistralis; mercoledì 21 luglio, dalle 16 ancora alla Fondazione Siotto sarà invece Massimo Mariani a tenere una lectio sul tema Matematica, architettura, ingegneria; lo stesso Mariani, giovedì 22 luglio, parlerà invece de Il passato sconosciuto e fantastico dell'Architettura e dell'Ingegneria del legno; chiude il programma l'incontro sul teatro e l'improvvisazione previsto per venerdì 23 ancora alla Fondazione Siotto, ospiti Giulia Loglio e Gianluca Medas. "Abbiamo deciso di incentrare la manifestazione di quest'anno attorno al rapporto tra la dimensione del limite e del suo superamento - racconta Gianni Massa presidente dell'associazione Ic -. Come nostra abitudine, ci confronteremo con tanti ospiti per portare avanti un'indagine multidisciplinare, un percorso polifonico attraverso le voci di scrittori, musicisti, filosofi, esperti di comunicazione e numerosi altri". (ANSA).