Isre: la musica della tradizione sarda sbarca sul digitale

(ANSA) - NUORO, 24 GIU - I dischi della tradizione musicale sarda prodotti dall'Istituto Superiore Regionale Etnografico (Isre), sbarcano nel mondo digitale. Attraverso la collaborazione tra Isre Musica con Belive Digital, un importante distributore discografico digitale, due significative opere musciali sarde proprio in questo mese di giugno saranno disponibili nel nuovo formato in 25 stores, tra cui Spotify, iTunes, Amazon, Youtube, Pandora, Deezer e in oltre 240 paesi del mondo. Due le opere scelte per questo scopo dall'Isre, che negli anni ha svolto una costante operazione di tutela e valorizzazione della musica sarda: la prima è il disco "Ethnografie", progetto di Paolo Fresu sulla musica e l'identità sarda e mediterranea realizzato per il trentennale Isre 1972-2002 in collaborazione con Time in Jazz e con un cast di artisti internazionali, che ha visto la luce in formato digitale venerdì 11 giugno 2021; la seconda produzione invece è "Canto in Re", un cofanetto di 4 dischi curati dal musicista Paolo Angeli dedicati al mondo del canto tradizionale "a Chitarra" della Sardegna e contenenti registrazioni storiche legate al grande lavoro fatto dall'etichetta Nuraghe e dall'Archivio Mario Cervo di Olbia, pubblicato in digitale venerdì 18 giugno 2021.

Le due pubblicazioni sanciscono un importante punto d'arrivo per la divisione Isre Musica con l'ingresso nella discografia digitale internazionale. L'accordo di distribuzione firmato con Believe Digital potrà infatti essere, nel futuro, al centro di nuove iniziative discografiche dedicate al patrimonio musicale della Sardegna. (ANSA).