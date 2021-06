Covid: Isola sempre più zona verde, Gimbe "-58% nuovi casi"

La Sardegna conferma nei dati la zona verde europea, conquistata la settimana scorsa. Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, infatti, nella settimana tra il 16 e il 22 giugno si è registrata una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (151) evidenziando una diminuzione del 58,4% dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente.

La media giornaliera di persone testate per 100.000 abitanti nel periodo preso in considerazione (12 maggio-22 giugno) è pari a 105 sopra la media italiana che si attesta sui 101.

Restano sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (3%) e in terapia intensiva (2%) occupati da pazienti Covid-19.