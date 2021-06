"Bau beach", a Budoni le spiagge sono a misura di cane

(ANSA) - BUDONI, 24 GIU - Una "Bau beach" in cui trascorrere una giornata al mare coi propri amici a quattro zampe, ma senza dimenticare le esigenze loro e degli altri bagnanti. È l'originale iniziativa varata dal Comune di Budoni, località turistica della costa nord-orientale della Sardegna, tra le spiagge di Li Cuppulati e l'insenatura di Salamaghe, standardizzando una formula che raccoglie gli esperimenti sin qui condotti con successo a partire dal 2014.

"Portare al mare i nostri cani non significa dimenticarsi di seguire regole che ne garantiscono la sicurezza e il benessere", spiega Valeria Datti, veterinaria dell'ambulatorio Città Giardino di Roma.

Budoni ha approntato un decalogo di regole da tenere a mente, realizzando dei cartelloni da installare nelle spiagge interessate. Dal rispetto delle modalità di gestione del cane alle sue condizioni di salute, dalla vaccinazione al microchip: tutto è messo nero su bianco per assicurare un'estate ottimale a uomini e animali, in perfetta simbiosi. (ANSA).