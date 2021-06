Vaccini: al via per donne in gravidanza in Aou Cagliari

Tutte le donne in gravidanza e le pazienti ginecologiche fragili, seguite nella struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia, potranno essere vaccinate al Policlinico Duilio Casula. La modalità è semplice: le pazienti, dopo essersi consultate con il medico di famiglia, potranno inviare una mail all'indirizzo: vaccinoclinicaostetrica@aoucagliari.it. Successivamente saranno contattate dal personale del punto nascita per fissare l'appuntamento e avere le informazioni necessarie.

"Sulla base degli studi condotti sinora - dice il professor Stefano Angioni, direttore dell'Ostetricia e Ginecologia del Duilio Casula - non sembra che i vaccini a mRNA o il vaccino con adenovirus modificato possano creare effetti avversi in gravidanza e allattamento". Come segnalato dalle raccomandazioni della Società italiana di Ginecologia e Ostetricia, "gli studi epidemiologici - sottolinea Angioni - evidenziano chiaramente che l'infezione da Covid-19 in gravidanza influisce sia sull'andamento dell'infezione sia sugli outcomes materno-fetali. Pertanto, suggeriscono che il vaccino sia offerto alle donne in gravidanza e in particolare in quelle che hanno comorbidità pregresse come ipertensione, obesità ecc. o che presentano un alto rischio di esposizione al virus (es. operatrici sanitarie, caregiver) o di complicazioni gravi da Covid-19".