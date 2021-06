Tartaruga Caretta Caretta salvata al largo di Siniscola

(ANSA) - SINISCOLA, 23 GIU - Una tartaruga Caretta Caretta è stata recuperata a circa dodici miglia dalla costa di Siniscola dal personale Forestale della base operativa di La Caletta.

L'esemplare di 40 chilogrammi e 80 centimetri di lunghezza era stato avvistato da tre diportisti impegnati in una battuta di pesca sportiva: era in evidente difficoltà e rischiava di essere travolta da qualche imbarcazioni.

Dopo la comunicazione alla Guardia costiera, la tartaruga è stata issata a bordo dai diportisti e poi presa in consegna dalla Forestale una volta sbarcata nel porto di La Caletta. Da qui il trasferimento nel centro di recupero del Sinis dove è stata affidata alle cure del biologo marino Giuseppe Brundu.

Nello stesso centro è ricoverata una seconda tartaruga, soccorsa e recuperata nei giorni scorsi a Cala Gonone. (ANSA).