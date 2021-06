Scontro tra auto e moto, muore centauro a Elmas

Incidente mortale questa mattina nella zona industriale di Elmas.

La vittima è un uomo, di cui ancora non sono state rese note le generalità, che era in sella a uno scooter. Fatale lo scontro con un'auto in via Nervi, ma la dinamica dell'incidente è ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il centauro non c'è stato niente da fare. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia stradale.