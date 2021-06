Kento a Cagliari, il rapper che insegna hip hop in carcere

Saranno le rime potenti del rapper Kento ad animare il 24 giugno a Cagliari il calendario di appuntamenti estivi firmato Skillellé, il progetto dell'associazione Malik Ets selezionato dall'Impresa Sociale Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Alle 19 Francesco "Kento" Carlo, rapper e scrittore nato a Reggio Calabria, presenta negli spazi di Radio X i suoi due ultimi lavori: uno street-album, "Barre Mixtape", barre come quelle di metallo alle finestre delle cella oppure barre come vengono comunemente definiti i versi di una strofa rap, e un libro, "Barre-Rap, sogni e segreti in un carcere minorile", un testo che riflette sul classismo insito nel sistema della giustizia minorile italiana "in cui a finire in carcere spesso non sono i più colpevoli ma semplicemente gli ultimi per condizione economica, culturale e sociale".

Da oltre dieci anni Kento insegna a scrivere brani hip hop ai giovani detenuti. Ha all'attivo più di mille concerti in Italia e all'estero e nei laboratori di scrittura che tiene all'interno degli istituti penali per minori, incanala la rabbia e frustrazione dei ragazzi sfruttando la loro creatività e scrivendo ritornelli, rime e strofe d'impatto. "Non vedevo l'ora di iniziare questa avventura in terra sarda - ha dichiarato l'artista in occasione della settimana di incontri organizzati all'interno dell'istituto penale per minorenni di Quartucciu - è un piacere incontrare questo gruppo, provare insieme a liberarsi dalla tentazione di fare del male agli altri e a se stessi attraverso la musica e la scrittura".

Soddisfatto anche Enrico Zucca, direttore dell'istituto.

"Quanto proposto ai nostri ragazzi è una vera occasione di crescita - spiega - Il confronto con l'esterno, soprattutto in questo periodo di pandemia dove molte iniziative si sono fermate, rappresenta un concreto segnale che infonde fiducia e speranza verso una ripresa della normalità".