Gdf: bilancio 2020, lotta a evasione fiscale e lavoro nero

(ANSA) - CAGLIARI, 23 GIU - Evasione fiscale e droga. Ma anche interventi per prevenire e contenere la diffusione del Covid e appalti. Sono i quattro punti chiave dell'attività della Guardia di Finanza in Sardegna nel 2020.

I numeri sono emersi a margine della celebrazione, nella caserma Efisio Satta di viale Diaz, del 247/o anniversario della fondazione delle Fiamme gialle. Presenti, insieme al comandante regionale Gioacchino Angeloni, il prefetto di Cagliari Gianfranco Tomao e il generale di brigata Massimiliano Mora.

Complessivamente sono stati 1.708 i controlli per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia. Interventi che vanno ad aggiungersi a 1.916 indagini e 16.381 ispezioni.

Scoperti nel corso di queste attività 117 evasori totali e 808 lavoratori in nero. Il valore dei beni sequestrati per imposte dirette e IVA arriva a 7 milioni. Ma ci sono anche proposte di sequestro ancora al vaglio dell'autorità giudiziaria per 17,5 milioni.

Fiamme gialle attente anche alla spesa pubblica con 1.025 interventi che riguardano appalti, spesa sanitaria, fondi europei. Le frodi scoperte in danno a bilancio nazionale e comunitario riguardano un giro di affari di oltre 14 milioni.

Più tre milioni nel settore della spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria.

Un fenomeno particolarmente diffuso è quello della indebita percezione del reddito di cittadinanza. Anche qui un volume di denaro illecitamente percepito pari a circa tre milioni con 381 denunce. Tra gli altri anche nei confronti di persone proprietarie di ville e auto di lusso. Lotta alla criminalità organizzata. E in otto casi le Fiamme gialle hanno messo le mani su casi sospetti di finanziamento al terrorismo.

Nel corso del 2020 la Guardia di finanza ha sequestrato anche 113,5 chili di droga: 74 tra hashish e marijuana, 28 di cocaina e 2,5 di eroina. Sul fronte dell'immigrazione intercettate 495 persone e sequestrate imbarcazioni. (ANSA).