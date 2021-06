Alcol a minorenni, sospesa licenza a un bar di Cagliari

E' stata notificata oggi la sospensione della licenza, disposta dal questore di Cagliari, nei confronti del titolare di un bar di via Baylle che, nei giorni scorsi, era stato sorpreso dai poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa a vendere bevande alcooliche a giovani, fra cui anche diversi minorenni.

Da qualche giorno i poliziotti stavano controllando l'esercizio commerciale, anche per dare riscontro alle numerose segnalazioni provenienti dalla cittadinanza sul consumo incontrollato di giovanissimi frequentatori del locale, che spesso e volentieri sfociava in episodi di risse o liti o comunque in disturbo dei passanti e in manifestazioni di inciviltà e degrado.

I controlli amministrativi - spiegano dalla Questura - si inseriscono nell'ambito della costante attività di prevenzione svolta dagli operatori della Polizia di Stato, finalizzata a contrastare il consumo di bevande alcooliche da parte di minorenni e sono stati attuati in occasione dell'intensificazione, soprattutto durante i fine settimana, dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica con il concorso di tutte le forze di polizia e della Polizia municipale di Cagliari.