Staff Giunta: 107 sul Buras, spoil system entro 30 giorni

E' stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione la legge sugli staff della Giunta e sulla riorganizzazione della presidenza. Con l'entrata in vigore, quindi da domani, scatta il countdown di trenta giorni necessario per lo spoil system interno previsto nella 107.

Trenta giorni entro i quali potranno essere revocate le funzioni di un centinaio di figure tra direttori generali, componenti degli uffici di gabinetto e giornalisti dell'Ufficio stampa. In legge c'è scritto infatti che "l'attribuzione delle funzioni di direzione generale è confermata o revocata entro trenta giorni dall'entrata in vigore: in caso di silenzio, decorso tale termine, i dg in carica si intendono confermati".

Stesso discorso per i componenti degli uffici di gabinetto, revocati "salvo espressa disposizione contraria da parte del presidente della Regione e dell'assessore, entro trenta giorni dall'entrata in vigore".

La disposizione sui gabinetti non si applica però ai componenti provenienti dalla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile. E' il caso, questo, dell'attuale capo di Gabinetto della presidenza della Giunta, Maria Grazia Vivarelli. Quanto all'Ufficio stampa, "dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore è soppresso e i relativi contratti di natura fiduciaria stipulati in vigenza delle medesime disposizioni sono risolti di diritto".