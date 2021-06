Covid: sindaco Cagliari, taglio Tari per attività in crisi

(ANSA) - CAGLIARI, 22 GIU - Giù la Tari per le attività commerciali per rispondere ai danni causati dalla pandemia. Lo annuncia il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu: previsti tagli anche del 55%. Sino all'esenzione totale per alcuni settori.

La mossa del Comune parte da un investimento di 6 milioni di euro per ridurre la Tari almeno del 10%. "Gli ultimi 15 mesi - spiega Truzzu - sono stati davvero difficili per tantissime attività produttive. E anche oggi che finalmente le nubi più cupe sembrano allontanarsi all'orizzonte, c'è ancora bisogno di sostegni concreti per ripartire".

Il maxi taglio riguarderà esercizi pubblici, negozi, ambulanti, alberghi, botteghe artigiane, cinema e teatri. Per altre attività che hanno più sofferto - spiega Truzzu - come le agenzie di viaggio e le discoteche sarà totalmente abbuonata.

"Mentre c'è chi ancora parla di tasse in aumento - conclude Truzzu - noi aiutiamo le imprese cittadine a ripartire con fatti concreti, compresa la riduzione delle tasse". (ANSA).