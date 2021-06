Confcommercio: Nando Faedda confermato presidente a Oristano

Nando Faedda è stato confermato alla presidenza di Confcommercio Oristano con voto unanime per acclamazione. E' il risultato dell'assemblea dell'associazione nella quale sono stati rinnovati gli organi che resteranno in carica per i prossimi 5 anni.ed è stato approvato il bilancio "Sono onorato per la fiducia espressa dall'assemblea e per la conferma alla guida di Confcommercio - ha detto Faedda - Con la collaborazione dei nuovi Consiglieri faremo quanto necessario per tutelare gli interessi delle imprese del commercio del turismo e dei servizi. " L'assemblea ha eletto 18 consiglieri che, insieme ai presidenti di categoria e ai fiduciari zonali compongono il Consiglio Direttivo. "Il nuovo Consiglio Direttivo è composto da giovani imprenditori e imprenditrici, attivi in tutti i settori di rappresentanza di Confcommercio ed espressione del territorio provinciale. Sono imprenditori che ogni giorno si confrontano con problemi e difficoltà e che dal confronto e dalla condivisione sanno creare soluzioni e opportunità di miglioramento. Abbiamo i presupposti per navigare in questo difficile mare" prosegue Faedda.

"Auguriamo buon vento ai dirigenti neo eletti che sapranno certamente condurre Confcommercio in questo periodo molto delicato - dichiara Sara Pintus, direttore dell'Associazione -Per dare un'idea, secondo l'ufficio studi, i consumi dei sardi si ridurranno di 1600 euro pro capite, con la ripartenza si recupererà solo un terzo, 533 euro. Riuscire a sostenere le imprese e dare voce alle loro esigenze sarà un compito impegnativo. È una squadra giovane e forte, riuscirà certamente in questa importante sfida".