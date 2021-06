Turismo: domenica da record per l'aeroporto di Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 21 GIU - Riparte il turismo nella Sardegna bianca e ora anche zona verde europea, con porti a aeroporti di nuovo presi d'assalto dai vacanzieri, ma anche dagli stessi sardi che riprendono a viaggiare.

Ieri, domenica 20 giugno, all'aeroporto di Cagliari sono transitati, solo sui voli nazionali, 10.446 passeggeri, il 28% in meno di quelli di domenica 23 giugno 2019 (prima del covid) ma una cifra quattro 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗲 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿e 𝗮 𝗱𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟮𝟭 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟬.

"Un ottimo risultato - commentano dalla Sogaer, la società di gestione dello scalo cagliaritano - che testimonia la voglia degli italiani di visitare il bel paese e la preferenza per la nostra isola come destinazione vacanza". (ANSA).