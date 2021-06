Maxi rogo a Pirri, quattro auto in fiamme nella notte

Maxi rogo a Pirri per l'incendio di quattro auto durante la notte. L'allarme alla sala operativa è stato lanciato da alcuni residenti: i Vigili del fuoco del comando di Cagliari sono intervenuti intorno alle 23 in via Socrate. Una squadra di pronto intervento inviata dalla sede centrale con due automezzi ha spento le fiamme, che hanno coinvolto anche delle sterpaglie, e messo in sicurezza l'area. I Vigili del Fuoco al termine delle operazioni di messa in sicurezza hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo. Le fiamme si sono sviluppate probabilmente da una Fiat Panda e successivamente propagate coinvolgendo i veicoli posteggiati accanto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.