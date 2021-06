Lirico Cagliari: il 25 debutta il maestro spagnolo Santonja

(ANSA) - CAGLIARI, 21 GIU - Un programma straordinario con capolavori assoluti del repertorio sinfonico. Il secondo e atteso appuntamento con "classicalparco 2021", il 25 e 26 giugno alle 21, segna anche il debutto sul podio dell'Arena del Parco della Musica di Cagliari del maestro Jaume Santonja.

Una prova importante per l'Orchestra che, dietro la guida del giovane direttore spagnolo, sarà impegnata in un programma intenso e affascinante. Apertura con España, una ammaliante e vorticosa rapsodia per orchestra del compositore francese Emmanuel Chabrier.

Si prosegue con Fontane di Roma, poema sinfonico di Ottorino Respighi con i quattro movimenti dedicati ad altrettante fontane della capitale. Ognuna è descritta in un particolare momento del giorno, alba, La fontana di Valle Giulia, mattino, quella Del Tritone, pomeriggio, di Trevi, tramonto, La fontana di Villa Medici.

La serata si chiude con un altro brano di rara bellezza, Petruška, la pirotecnica suite della musica per il balletto di Igor Stravinskij.

Prosegue con questo doppio appuntamento l'attività musicale estiva del Teatro Lirico di Cagliari, inaugurata, la settimana scorsa con l'operetta La vedova e che andrà avanti fino al 14 agosto con 19 serate tra concerti, danza e lirica.

Tutto si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid. (ANSA).