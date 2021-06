ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna, solo 4 casi e nessun morto

(ANSA) - CAGLIARI, 21 GIU - Resta bassa la curva dei contagi in Sardegna: sono soltanto 4 i nuovi i casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore (57.122 complessivamente dall'inizio dell'emergenza) e nessuna vittima (1.485 in tutto).

In totale sono stati eseguiti 1.355.601 tamponi, per un incremento complessivo di 829 test e un tasso di positività dello 0,5%.

Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 65 pazienti in area medica (-3), mentre resta invariato il numero delle persone (5) in terapia intensiva, dove non si registrano nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.422, mentre i guariti ammontano a 53.145.

Intanto domani riprenderà il servizio di emergenza-urgenza al Santissima Trinità di Cagliari, il più grande ospedale Covid dell'Isola. "Con questa riapertura saranno tre i pronto soccorso attivi nell'area di Cagliari: il Brotzu, quello dell'Aou di Monserrato e il SS. Trinità - spiega il direttore sanitario dei presidi ospedalieri cagliaritani dell'ATS, Sergio Marracini - ma abbiamo anche la guardia medica di via Talete con cinque medici in turno contemporaneamente per i codici bianchi e verdi, in maniera da non intasare i pronto soccorso".

Capitolo vaccini. In attesa di una nuova consegna di Pfizer con un carico di 77mila dosi attese in settimana e dopo avere già incassato ieri 21.400 dosi di Moderna e 4.000 Janssen, la Sardegna prosegue la campagna vaccinale a tappe forzate. Come di consueto si registrano per le giornate di domenica numeri più bassi rispetto agli altri gironi: ieri sono stati somministrati 6.306 vaccini, di cui 3.673 prime somministrazioni e 2.633 richiami. Ora nell'Isola sono state inoculate complessivamente 1.204.825 dosi dall'inizio della campagna su 1.390.343 consegnate, cioè l'86,7% del totale. Dal report settimanale del Governo, aggiornato al 18 giugno, emerge che ad essere più indietro con le vaccinazioni è il personale scolastico al quale era destinato il vaccino AstraZeneca: il 45,2% di questa fascia di popolazione è ancora senza nemmeno una dose, il dato più alto d'Italia. (ANSA).