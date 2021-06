Turismo: Budoni Summer Welcome apre le porte all'estate

I colori del mare, la musica, le escursioni e il divertimento, ma anche la scoperta dei sapori, dei profumi e delle tradizioni locali. Gli ingredienti per l'estate 2021 a Budoni, sulla costa nord orientale della Sardegna, ci sono tutti. "Budoni Summer Welcome" è il grande evento inaugurale della stagione previsto per domenica 4 luglio, tutto il giorno dalle 9 alle 24. Si va dal tipico mercatino locale all'animazione per bambini, dal trekking guidato alla scoperta delle bellezze natural all'escursione in mountain bike, fino allo spettacolo di magia in strada.

In tarda mattinata un viaggio nel gusto con un percorso di degustazione enogastronomico e dalle 18 prenderà il via lo spettacolo: sbandieratori, musica con l'orchestra Funky Jazz e la sfilata dei Mamuthones e Issohadores di Mamoiada. Gran finale con lo spettacolo pirotecnico che, alle 23, illuminerà la costa. Ma l'appuntamento forte dell'estate a Budoni è fissato per mercoledì 11 agosto: dalle 11 la suggestiva pineta di Sant'Anna ospiterà per il secondo anno consecutivo "Time in Jazz", evento musicale diretto da Paolo Fresu. Quest'anno si esibirà il gruppo "Floors", composto da Filippo Vignato, Francesco Diodati e Francesco Ponticelli.

Nutrito il calendario di concerti, riuniti dal 20 giugno al 12 settembre in "Musicalmente Budoni": ogni due giorni sono previsti mini live-show di cover band nella centralissima via Nazionale. "Abbiamo costruito questo calendario di eventi consapevoli della voglia di residenti e ospiti di tornare alla vita, lasciandosi alle spalle i lunghi e difficili mesi appena trascorsi - commenta Alessandro Fiore, destination manager di Budoni Welcome - Le nostre proposte però sanno coniugare desiderio di svago con qualità dell'offerta artistica, garanzia di sicurezza e rispetto delle regole anti-Covid che dobbiamo continuare a tenere a mente per aiutare l'Italia a ripartire".